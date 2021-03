Notre-Dame de Paris : 1.000 chênes abattus pour sa reconstruction

En Seine-et-Marne, les chênes commencent à être abattus pour servir à la reconstruction de la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, près de deux ans après son terrible incendie. Au total, 1.000 chênes ont été sélectionnés dans les forêts françaises.

Environ 1 000 chênes, dont la récolte était programmée en 2021, seront en effet nécessaires à la restitution à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc, dont l’ossature est entièrement en bois de chêne massif, ainsi que des charpentes du transept et de ses travées adjacentes.

Des arbres sélectionnés et identifiés depuis le mois de janvier, afin qu’ils puissent être récoltés d’ici à la fin du mois de mars, avant leur montée en sève, puis débardés et sciés. Il faudra ensuite les entreposer «entre 12 et 18 mois pour atteindre un taux d’humidité de moins de 30 %», explique l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, «avant de les mettre à la disposition des charpentiers».

Des arbres exceptionnels

«La sélection de ces premiers chênes est une étape importante sur le chemin de la renaissance de la cathédrale», s'est ainsi félicité le général Jean-Louis Georgelin, le président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, qui explique que ces chênes proviennent pour moitié des forêts publiques – domaniales et communales – et pour autre moitié de forêts privées.

Parmi eux, huit chênes de plus d’un mètre de diamètre ont été sélectionnés, notamment pour leur bois de grume, c'est-à-dire encore recouvert d'écorce. Ils permettront notamment de réaliser certaines pièces exceptionnelles pour le tabouret de la flèche. Des arbres donnés gracieusement par France Bois Forêt et ses membres, ainsi que par l'Office nationale des forêts et d'autres donateurs privés.

«Ce remarquable élan de générosité témoigne une nouvelle fois de l’attachement si profond des Français et du monde entier pour la cathédrale Notre-Dame de Paris», s'est réjoui le général Jean-Louis Georgelin, alors qu'une autre bonne nouvelle se profile. Le 1er avril prochain, une méditation de Pâques sera célébrée à la cathédrale pour le Jeudi Saint, par Mgr Michel Aupetit.

Un office retransmis en exclusivité sur Cnews et sur KTO TV, à partir de 11h45, ce jeudi 1er avril.