Attaque au couteau : les habitants de Rambouillet sous le choc

L'émotion était palpable ce vendredi à Rambouillet après l'assassinat d’une fonctionnaire de police. Les habitants n'arrivent pas à comprendre comment un tel drame a pu se dérouler à deux pas de chez eux, dans cette ville paisible.

Les habitants de Rambouillet n’arrivent pas encore à réaliser. Sous le choc, ils ont essayé de se rapprocher du commissariat pour tenter de comprendre. « Ma réaction est celle de quelqu’un qui est atterré de ce qui vient de se passer. Et je le suis d’autant plus que ma compagne travaille dans ce commissariat », a déclaré un habitant. « Rambouillet est une ville tranquille, il y a 26 000 habitants, on est dans un quartier pavillonnaire. On ne s’attend pas à cela ».

Cet attentat, à deux pas de chez eux, a fait naitre chez certains un sentiment d’insécurité. « On s’aperçoit qu’à proximité de chez soi, il peut se passer quelque chose à tout instant, à tout moment et en tout lieu, donc on se sent en sécurité nulle part finalement », déplore un habitant. « On n’est pas épargnés, même si on est dans une petite ville tranquille, c’est partout ».

Depuis 2016, trois attentats ont eu lieu dans les Yvelines.