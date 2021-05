Pr Philippe Amouyel : «Peut-être qu'on pourra rouvrir [les discothèques] sous certaines conditions»

«Les discothèques, c'est vraiment le point noir où on a un niveau de transmission extrêmement élevé. Il faudrait faire des essais, mais rouvrir brutalement, c'est courir un certain risque», a estimé Philippe Amouyel, professeur de Santé Publique au CHU de Lille Dans #LaMatinale de CNEWS.

«Il faudrait peut être faire des essais à la manière des concerts-tests comme ça a été fait à Barcelone», a ajouté le professeur. Il fait référence au concert-test mené dans la ville espagnole où tous les partipants avaient été testés au préalable et portaient des masques FFP2. «Peut-être qu'à ces conditions on pourra les rouvrir», a-t-il poursuivi.

L'appel lancé par le maire de La Baule (LR) Franck Louvrier, dimanche, a remis la question des discothèques au coeur du débat. L'élu qui estime que l’on «ne peut pas laisser au bord du chemin ces 42.000 professionnels du divertissement» a en effet demandé au gouvernement d'autoriser la réouverture de ces établissements dès le 30 juin prochain.

Le maire de La Baule a précisé que pour prendre le moins de risque possible, les discothèques pourraient cependant se voir imposer un «pass sanitaire et l’installation de purificateurs d’air». Selon lui, cette initiative devrait permettre «d'inciter les plus jeunes à se vacciner rapidement, conformément aux récentes annonces du président de la République pour la vaccination dès 18 ans», qui doit être ouverte le 15 juin.