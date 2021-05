Territoire de Belfort : la police municipale bientôt armée

Une convention a été signée entre la gendarmerie du territoire de Belfort et la police intercommunale de Delle ce lundi, avec une nouveauté. Les policiers seront désormais armés. Un choix qui fait suite au vote de la loi Sécurité globale : les polices municipales devraient être renforcées dans tout le territoire.

A leur équipement se rajoutera bientôt une arme pour les neuf agents de la police intercommunale de Delle, située dans le territoire de Belfort. Alors que la délinquance est pourtant en forte baisse sur ce territoire, les policiers s'avouent soulagés. «Le risque zéro n’existe plus nulle part. Les problématiques qu’on rencontre depuis quelques années sur les grandes communes commencent à se déplacer sur les petites communes».

Ces policiers couvrent 27 communes sur lesquelles vivent 24.000 habitants. Le maire de cette intercommunalité dit ne pas vouloir les envoyer au casse-pipe. Pour lui, armer les agents, c'est répondre à la violence de la société. «Mon devoir de responsable en tant que président de cette collectivité, c’est d’assurer la sécurité des policiers municipaux car nous vivons dans un monde de plus en plus dur et difficile», déclare Christian Rayot, président de la communauté de communes du sud territoire.

Un constat partagé par le préfet. Le port d'une arme léthale, est avant tout une protection pour les agents en uniformes. «Les policiers sont sur la voie publique, ils interviennent parfois aux côtés de la gendarmerie nationale, et peuvent se retrouver dans des situations exposantes et pourront demain être équipés d’armes à feu léthales», explique Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. Mais tout cela à un cout. Le budget de cette police intercommunale s'élève à plus de 4.000€ par an.