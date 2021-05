Réouverture des terrasses : le casse-tête du protocole sanitaire

A une semaine de la réouverture des terrasses, les restaurateurs s’activent mais le protocole imposé par le gouvernement se relève être un casse-tête.

En particulier en raison des jauges annoncées. Pour les restaurants disposant d'une grande terrasse, le protocole prévoit une jauge de 50% et pas plus de 6 personnes par table. Les petites terrasses sont exemptées de la jauge de 50% mais des séparations (plexiglas, plantes) devront être installées entre les tables.

«La jauge c'est pas très parlant», reconnait un gérant, qui dispose d'une petite terrasse.

Pour Benoît, propriétaire d'une Cidrerie, la réouverture s'annonce peu rentable. «On aurait dû avoir entre 20 et 25 tables et au final avec la jauge de 50%, on en aura une dizaine», explique-t-il. Et de souligner : «On avait des réservations pour des anniversaires, ça ne va pas être possible (...) c'est clairement un casse-tête, surtout qu'il y a un couvre-feu».