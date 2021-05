L'appel des policiers au sursaut national

Dans ce contexte tendu, après les militaires, des ex-policiers appellent, eux, dans une nouvelle lettre, au sursaut national. Le directeur de la police nationale leur a répondu, il déplore un courrier qui «fragilise notre institution plus qu’elle ne la renforce». En toile de fond, le grand rassemblement des policier prévu mercredi.

C'est une tribune signée par 93 policiers à la retraite. Tous dévoilent leurs noms, ils interpellent le gouvernement et exigent plus de sécurité : «Nous vous demandons solennellement de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation gravissime que traverse la France en matière de sécurité et de tranquillité publique. Aujourd’hui l’autorité de l’État est battue en brèche par des minorités violentes».

Pour appuyer leurs propos, ils prennent notamment pour exemple le meurtre de l'un des leurs, qui les a particulièrement bouleversés : Eric Masson à Avignon. En réponse, le patron de la police nationale se désolidarise et déclare : «Votre initiative fragilise notre institution plus qu’elle ne la renforce. Votre statut ne vous exonère pas de l'obligation de réserve».

Les forces de l'ordre vont manifester le 19 mai à Paris. Ils pourront compter sur le soutien d'une partie de l'opinion. Leur tribune et pétition, qui rappelle celle des militaires, a déjà recueilli hier soir plus de 30.000 signatures.