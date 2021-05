Crise sanitaire : le bout du tunnel ?

Ce matin dans les colonnes du Journal Du Dimanche, Jérôme Salomon met en garde contre le relâchement des efforts face à la crise sanitaire.

Mercredi prochain, les terrasses, commerce et lieux culturels vont rouvrir. Le bon moment pour le directeur général de la Santé, qui n'exclut pas pour autant une quatrième vague d'épidémie. Jérôme Salomon se montre, en revanche, optimiste quant au variant indien qu'il dit probablement plus contagieux mais non résistant au vaccin.