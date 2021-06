Faut-il faire un test sérologique avant la vaccination ?

Un test sérologique avant de se faire vacciner pour identifier les personnes ayant déjà des anticorps contre la Covid-19 sans le savoir «pourrait être rendu systématique» dans les prochaines semaines.

Une dose ou deux doses ? Avant de se faire vacciner, la Haute Autorité de Santé propose de rendre les tests sérologiques systématiques afin de détecter la présence d'anticorps. Car si vous avez contracté le Covid, une seule dose est suffisante.

Mais qu'en est-il pour les personnes asymptomatiques ? «Ce que l’on ne sait pas à l’heure actuelle, est-ce que c’est exactement la même chose pour les gens qui auraient fait une maladie asymptomatique ? Il y a des arguments qui laissent penser que ce serait la même chose».

Le recours à un test sérologique permettrait d'accélérer la vaccination en supprimant la deuxième dose pour les patients déjà contaminés. «Si vous n’en avez pas besoin, c’est inutile de le faire, on économise des doses et du temps, et il est beaucoup plus pertinent de prendre ce temps et ces doses pour continuer à vacciner d’autres personnes ».

Le gouvernement visi d'ici au 15 juin, 30 millions de primo-vaccinés.