Le don du sang en plein Covid

Depuis le début du déconfinement, le nombre de dons du sang diminue. En cause, deux facteurs majeurs, la diminution des collectes mobiles d'une part mais surtout le manque d'informations en cette période de crise sanitaire. Vous êtes nombreux à vous demander si l'on peut se faire vacciner et donner son sang, où encore si l'on peut donner son sang après avoir déclaré le Covid19.

Clément vient ici à l'établissement français du sang, à Lille au moins une fois par mois. «C’est important de pouvoir éventuellement donner un petit peu de sa personne pour pouvoir aider les gens qui pourraient en avoir besoin, c’est le moment d’y aller».

Pendant le confinement les français étaient plutôt généreux, mais depuis le déconfinement les dons du sang se font plus rares. Pourtant ici le planning est quasiment rempli pour toute la semaine. «Le problème vient du fait que les collectes ont été un peu malmenées, supprimées par moment, et aussi beaucoup de nos groupements chez nous qui ont été annulés, comme les lycées qui n’avaient pas l’autorisation de venir nous voir à cause des gestes barrières. Tout cela a créé un gros manque cette année».

Moins de collecte mobile et beaucoup d'interrogations, avec la crise sanitaire certains pensent ne pas pouvoir donner leur sang après avoir été vaccinés ou après avoir contracté le virus. «Il n’y a aucun délais entre le vaccin et le don du sang, alors que lorsque l’on a été malade du Covid, nous on met un délais de sécurité d’une quinzaine de jours après la fin des symptômes, même si on sait très bien que le virus du Covid n’est pas dans le sang mais c’est un virus respiratoire».

Pour compenser les pertes, l'établissement à même repousser ses horaires de fermeture de 18 à 19h pour accueillir un maximum de donneurs.