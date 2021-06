Elections régionales : le Rassemblement national en tête des sondages

À dix jours du premier tour des élections régionales, plusieurs sondages confirment ce mercredi 9 juin une poussée du Rassemblement national. Il arriverait en tête dans six régions, même si les alliances et les désistements au second tour pourraient l’empêcher de s’imposer comme en 2015.

La PACA, historiquement ancrée à droite pourrait basculer chez les RN. Selon un sondage Opinion Way, la liste du rassemblement national arrive en tête avec 43% des intentions de vote au 1er tour dans toutes les catégories de la population. Le candidat Thierry Mariani, arrive en tête au second tour face au président sortant, Renaud Muselier en cas de triangulaire.

Malgré l'hypothèse d'un front républicain, le RN pourrait emporter six régions, des territoires plus défavorisés qu'ailleurs en France, comme la Bretagne, le Grand Est, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté.

Les résultats du second tour dépendent des négociations qui seront menées entre les partis dans l'entre-deux tours. En 2015, le Front national était arrivé en tête dans six régions, mais sans en conquérir une seule en raison des alliances et du désistement de la gauche au second tour en Paca et dans les Hauts-de-France.