Vaccin : des doses d'AstraZeneca jetées ?

Parmi les vaccins contre le Covid-19 disponibles en France, l'un d'eux en particulier ne fait pas l’unanimité. C'est l'histoire d'un vaccin mal aimé, celui d'AstraZeneca.

Le vaccin ne représente plus que 0.5% des doses injectées en France. De nombreux médecins et pharmacien se retrouvent avec des flacons sur les bras et la date de péremption se rapproche à grand pas. Il y a encore 3 millions de doses qui attendent de trouver preneur.