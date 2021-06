Éoliennes : dans l’Aisne, les habitants excédés

Des éoliennes à perte de vue. C'est le paysage auquel sont confrontés de plus en plus d'habitants du département de l'Aisne.

Dans un rayon de vingt kilomètres autour de la commune d'Origny-Sainte-Benoite (02), on en compte plus de 200. Dans chaque village du secteur, des pancartes sont affichées pour dire «stop» au développement de l'énergie éolienne. Pourtant, les promoteurs de parcs éoliens continuent de prospecter auprès des propriétaires terriens et des collectivités locales.

Une trentaine d'associations de riverains réclame donc un moratoire sur la question. Avec 2.600 éoliennes existantes ou en prévision, la région Hauts-de-France représente plus d'un tiers du parc éolien français.