Notre-Dame de Paris : les chênes destinés à reconstruire la flèche de la cathédrale ont quitté la forêt

La première étape de la reconstruction de Notre-Dame de Paris – partiellement détruite par un incendie le 15 avril 2019 – a été officiellement lancée ce jeudi 24 juin. Les huit chênes exceptionnels qui serviront à la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont en effet quitté la forêt de Bercé, dans la Sarthe. Sarthe) ce jeudi 24 juin.

Sélectionnés dans la forêt de Bercé, dans la Sarthe, et coupés il y a trois mois, ces huit chênes ont pris hier la direction de la Scierie des Géants, située 150 kilomètres plus loin, en Mayenne. Là, ces troncs d'arbres dont on a enlevé les branches – appelés des «grumes» – seront transformées en poutres de section de 40 cm par 36 cm, sur 19 m de long.

Concrètement, ils seront sciés et stockés pendant de longs mois afin de sécher et d’atteindre un taux d’humidité de moins de 30 %. Mais il faudra encore attendre le début de l’année 2023 pour que ces chênes ainsi débités, dont certains mesurent jusqu’à 25 mètres de long, rejoignent le chantier de l’île de la Cité.

Depuis que la décision de reconstruire Notre-Dame à l’identique a été prise, un millier de chênes de forêts publiques ou privées ont été offerts et abattus. A noter que, conformément au souhait du président de la République, la cathédrale devrait rouvrir au public en 2024.