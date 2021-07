Près d'un Français sur six est obèse

L'obésité, une maladie chronique qui touche de plus en plus de Français : 17% des adultes étaient dans cette situation en 2020, soit près de 8,6 millions de personnes, contre 15% en 2012 et 10,1% en 2002, montre un enquête présentée mercredi par la Ligue contre l'obésité.

L'obésité est définie par un excès de masse grasse. La corpulence est mesurée à partir de l'indice de masse corporelle (IMC), obtenu en divisant le poids (kg) par le carré de la taille (m2). Inférieur à 18,5 points, il indique une insuffisance pondérale, entre 18,5 et 25, une corpulence normale, entre 25 et 30 un surpoids, au-dessus de 30 une obésité, et au-delà de 40 une obésité massive.

Un problème de santé publique majeur en France

Selon l'enquête de la Ligue contre l'obésité, cette maladie touche davantage les femmes que les hommes, et est deux fois plus élevée chez les catégories sociales dites populaires.

Des disparités existent entre les régions : le nord et l'est étant davantage touchées que l'Ile-de-France ou la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'obésité a des causes multiples, dont l'alimentation, la sédentarité et certaines prédispositions génétiques. Elle est considérée comme un problème de santé publique majeur car c'est «un facteur de risque de pathologies chroniques (diabète, hypertension etc.) et a des conséquences psychologiques et sociales majeures (mésestime de soi, dépression, isolement, etc.)», souligne le ministère de la Santé.