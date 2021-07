Coronavirus : il est possible de se faire tester sur la route des vacances

L’agence régionale de santé en collaboration avec les sociétés d’autoroutes organisent des journées de dépistage de la Covid sur des aires de repos. En quelques minutes, le test antigénique est réalisé le temps de faire une pause. Reportage sur une aire d’autoroute près d’Agen.

Sur cette aire d’autoroute près d’Agen, on peut se faire dépister rapidement. Les équipes médicales se sont installées ici pour réaliser des tests antigéniques et toucher un public qui circule beaucoup. « On doit se déplacer du côté d’Andorre, on devait se faire tester ce matin et c’est très rapide. Dix minutes, donc c’est top ».

Certains auraient même espéré pouvoir se faire vacciner directement. «Au départ on pensait que c’était de la vaccination, on s’était dit pourquoi ne pas aller voir, il n’y a pas grand monde, et en fait c’est un dépistage, ce n’est pas plus mal».

Une partie importante du travail, c’est aussi la sensibilisation du public particulièrement au variant Delta qui se développe dans la région. « Les gens vont prendre conscience que lorsqu’ils doivent se déplacer et qu’ils ne sont pas sûrs il faut se faire tester, et derrière la finalité c’est d’amener aussi les gens à la vaccination. On pense que la pandémie est finie et on voit beaucoup de gens dirent que maintenant nous sommes tranquilles, mais ce n’est pas vrai, il faut toujours faire attention ».

D’autres opérations seront organisées tout l’été et des vaccinations pourraient voir le jour sur des sites éphémères.