Marine Le Pen : «Nous ne reviendrons pas au Front national»

Marine Le Pen ne fera pas marche arrière. Dans son discours de clôture du congrès du Rassemblement national, celle qui a de nouveau été élue présidente de ce parti a affirmé qu’elle comptait continuer à l’ouvrir «à toutes les forces politiques».

«Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front national», a-t-elle annoncé. «Nous avons su nous affranchir d'une immaturité politique peu compatible avec des ambitions nationales et donner à notre mouvement les qualités nécessaires à un parti de gouvernement», a-t-elle estimé.

La dirigeante s’est montrée offensive contre ces adversaires politiques et notamment Emmanuel Macron, les accusant «d’acheter la paix civile» et de «tromperie». Elle a également lancé sa course à la présidentielle : «La mise en œuvre du changement tellement attendu dépend de la volonté du chef et de son tempérament. Ce tempérament, je crois l’avoir».

«Marine présidente», a scandé à plusieurs reprises le millier de militants réuni au palais des congrès de Perpignan.

«mettre en oeuvre un gouvernement d'union nationale»

«Nous devons (...) non pas nous enfermer dans des postures mais continuer à nous ouvrir à toutes les forces politiques, associatives ou de la société civile et plus largement à tous les Français qui souhaitent ne pas rester spectateurs», a ajouté la cheffe du RN, en dénonçant la «facilité des outrances» ou des «attitudes belliqueuses».

Sans évoquer l'échec de son parti aux récentes régionales, la dirigeante d'extrême droite a dit vouloir «mettre en oeuvre un gouvernement d'union nationale autour d'un projet de paix civile» et être la candidate «des solutions concrètes» car «il n'y a pas de bonheur possible si le pays s'efface ou pire s'effondre».

Elle a salué le fait que «(son) analyse était désormais presque unanimement partagée». Mais «il nous faut plus que jamais passer à l'étape suivante» et «transformer cette victoire idéologique en victoire électorale», a souligné la candidate à l'Elysée. Et «une victoire contre tout un système coalisé se bâtit, se construit, se conquiert et cette victoire, nous allons la chercher», a-t-elle insisté.