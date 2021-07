La réforme des retraites mise sur la table

Deux mois après sa dernière rencontre avec les partenaires sociaux, le chef de l'Etat reçoit à nouveau les responsables syndicaux et patronaux aujourd'hui à l'Elysée. Il veut faire le point sur la situation économique et démographique après plus d'un an de crise. La réforme des retraites sera évidemment mise sur la table. On fait le point sur notre système de retraite par répartition et notamment l'âge auquel les différents régimes nous permettent de partir.

Dans le secteur privé, l'âge minimum légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Dans le secteur public, c'est 62 ans pour les catégories sédentaires, 57 ans pour les catégories actives, voire 52 ans pour certains personnels, comme les agents de la police nationale. Mais il existe encore de nombreux régimes spéciaux. A la SNCF par exemple, l'âge d'ouverture des droits est fixé entre 50 et 52 ans pour les agents de conduite, entre 55 et 57 ans pour les agents en service sédentaire.

A la RATP, les agents d'exploitation peuvent partir entre 50 et 52 ans, les agents de maintenance entre 55 et 57 ans, et les personnels administratifs entre 60 et 62 ans.

Du côté des industries électriques et gazières, un départ en retraite est possible entre 55 et 57 ans pour ceux qui ont travaillé en catégorie active ou en service insalubre. Les catégories sédentaires, quant à elles, ne partent qu'entre 60 et 62 ans.

Enfin pour les employés des mines, l'âge d'ouverture des droits est fixé à 55 ans. Mais un départ anticipé est possible dès 50 ans pour ceux qui ont travaillé un certain nombre d'années «au fond des mines».