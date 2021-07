Emmanuel Macron «étouffé» par des colliers de fleurs en Polynésie, les internautes s'amusent

C’est une tradition en Polynésie : fêter l’arrivée d’un visiteur en lui offrant des colliers de fleurs. Emmanuel Macron n’y a pas échappé lors de sa visite officielle de quatre jours en Polynésie française. La quantité impressionnante de couronnes qu’a reçues le président de la République a beaucoup amusé les internautes…

Offertes pour exprimer un sentiment de joie et pour célébrer une fêtes, les fleurs exhalent ainsi une fragrance que les habitants de Polynésie arborent. Le chef de l'Etat n'a donc pas coupé à cette tradition, mais les nombreux colliers reçus ont fini par encombrer les épaules et le cou d'Emmanuel Macron. Sur la vidéo ci-dessus, on peut voir le président demander un peu d'aide à son entourage.

Une parodie devient virale sur twitter

Un tweet parodique (ci-dessous) du tweetos Illuminati Reptilien est même devenu viral. La vidéo est un montage exagérant le nombre de fleurs portées par le président. Il s'agit bien d'une parodie, alors que certains médias étrangers s'en sont amusés, croyant qu'Emmanuel Macron était littéralement recouvert de fleurs de Tiare.

Calmez vous sur les colliers de fleurs enfin ! pic.twitter.com/Y2mkmUWm8x — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) July 26, 2021

Le président était venu pour une visite officielle dans cette collectivité d'Outre-mer... très fleurie.