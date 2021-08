Les attaques de mildiou : une plaie pour les vignes

La météo instable de ces derniers mois a favorisé l’apparition et le développement d’un champignon destructeur pour les vignes.

«L'excès d'eau a provoqué un développement du mildiou, un champignon qui se développe à la fois sur le feuillage et sur le raisin, explique Maxime Toubart, producteur de champagne. Cette maladie vient donc impacter la quantité de raisin.»

Selon le comité interprofessionnel du vin de Champagne, les pertes de cette année sont estimée entre 20 et 25% sur l’ensemble du vignoble champenois. «On a déjà perdu 30% de la vendange au printemps, à cause du gel, et avec le mildiou on a encore perdu près de 30%», regrette Maxime Toubart.

Pour compléter leur production, les viticulteurs vont devoir puiser dans leurs réserves. Selon les professionnels du secteur, la dernière grande attaque du mildiou sur les terres champenoises remonte à 2012.