Covid-19 : la situation s’aggrave aux Antilles

Sévèrement frappées par la quatrième vague de Covid-19 depuis quelques jours, les Antilles subissent de plein fouet l’épidémie.

Hossein Mehdaoui, chef du service de réanimation au CHU de Martinique, constate jour après jour une situation qui s'aggrave.

L’unité comptabilise actuellement 46 patients atteints du Covid-19. Dix lits vont être ajoutés mais ce n'est pas encore suffisant, pour le professeur. «On n'a pas les moyens de prendre tout le monde en charge et on aura pas les moyens quoi qu'on fasse [...] Cet hôpital n'a pas été fait pour soigner autant de patients en aussi peu de temps», souligne-t-il.

Les malades y sont plus jeunes que lors des précédentes vagues - la moyenne s'établit à 48 ans - et tous nécessitent beaucoup de soignants, ainsi que du matériel. La consommation d'oxygène a été multipliée par six et ça ne pourrait être que le début.

Taux d'incidence record

André Cabié, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Martinique, dit espérer arriver «bientôt» au pic de contaminations. «Mais il faut tempérer cette probable bonne nouvelle par le fait que le variant Delta continue de progresser. Toutes les semaines, ce variant représente 10% de plus».

Comme le reste des Antilles, la Martinique atteint des niveaux record de contamination, avec un taux d'incidence à 1.200 cas pour 100.000 habitants.