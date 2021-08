Coronavirus : 240 soignants volontaires ont quitté la métropole pour les Antilles

Ce lundi, deux avions ont quitté Paris pour permettre aux 240 soignants, 60 pompiers et 70 membres de la sécurité civile de rejoindre les Antilles. Ces volontaires s'apprêtent en effet à apporter leur aide aux hôpitaux débordés par les patients atteints de coronavirus.

Dimanche soir, le ministre de la Santé Olivier Véran avait lancé un appel aux soignants de la métropole pour venir en aide à leurs confrères car la situation hospitalière dans les Antilles continue de se dégrader.

Et près de 350 personnes ont répondu positivement à cet appel. Ce lundi, ces soignants volontaires ont quitté Paris pour venir épauler leurs collègues en Martinique et en Guadeloupe.

De son côté, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est arrivé en Guadeloupe ce mardi. Avant de partir, il avait confié que l'état sanitaire était «extrêmement grave» sur place. En effet, «le taux d'incidence à la Guadeloupe hier soir était de plus 1.700 cas pour 100.000 habitants, celui de la Martinique était de 1.165. Et puis, évidemment, il y a le nombre de décès chaque jour qui marque la gravité et la violence de cette vague».

Jeudi, il se rendra en Martinique, où il rejoindra Olivier Véran.