Rentrée chargée pour le gouvernement

Le Conseil des ministres de rentrée se tient ce matin à 10h30. L’année s’annonce chargée avec la présidentielle qui est déjà dans toutes les têtes. Alors quelles sont les priorités du gouvernement ?

La crise sanitaire chamboule une fois de plus le calendrier du gouvernement. Et il ne reste que huit mois pour traiter les dossiers les plus urgents.

Premier rendez-vous de la rentrée pour le gouvernement : les syndicats et le patronat seront reçus les 1er et 2 septembre à Matignon pour passer en revue les dossiers sociaux de la rentrée. Autre date importante : le 1er octobre avec l’entrée en vigueur de l’assurance chômage.

La grande inconnue de la rentrée c’est la réforme des retraites : sera-t-elle ou non lancée par le gouvernement ? Et sous quelle forme ? Pour l’instant nul ne le sait. Les obstacles majeurs : d’abord le manque de temps, la session ordinaire de l’Assemblée se terminant fin février. Ensuite, le gouvernement se passerait bien d’une nouvelle fronde et de manifestations contre le texte, alors qu'il fait déjà face à la colère de la rue à propos du pass sanitaire depuis plusieurs semaines.