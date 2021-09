Vaccination : les professionnels de santé tentent de convaincre les femmes enceintes

Depuis le 21 juillet, suite à un avis du ministère de la santé, les femmes enceintes peuvent désormais se faire vacciner. Beaucoup d'entre elles refusent le vaccin par peur des possibles conséquences sur la santé de leurs bébés.

De leur côté, les professionnels de santé insistent auprès d'elles pour se faire vacciner car dans les services de réanimation, plusieurs femmes enceintes non vaccinées sont hospitalisées.

Ces dernières, plus fragiles et faisant partie des personnes à risques, peuvent développer des formes plus graves qui pourraient affecter le développement de leurs bébés voire accoucher prématurément.