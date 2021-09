Procès du 13-Novembre : l'émotion des familles de victimes

Ce mercredi 8 septembre s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015. Un premier jour d'audience consacré à l'appel des parties civiles.

Une première journée hautement symbolique pour les proches de victimes. Après plus de trois heures d'audience, une première suspension de séance a eu lieu. A la sortie de la salle, plus de cinq ans après, la colère est toujours présente chez certains proches et familles.

Spécialement pour ce procès, la justice a mis en place un code couleur. Chaque membre des parties civiles s'est vu proposer deux tours de cou différents. L'un vert, pour ceux qui souhaitent répondre aux questions des journalistes. L'autre rouge, pour ceux qui ne veulent pas être sollicités.

La plupart disent n'attendre aucune révélation de la part du principal accusé, Salah Abdeslam.

Avec l'ouverture de ce procès, démarre une étape importante, dans le processus de reconstruction, des survivants aux attaques, mais aussi des proches des victimes.