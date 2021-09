Eric Zemmour : «Je suis plus républicain qu’eux, mais ils ne le savent pas»

Eric Zemmour était l’invité exceptionnel de L’Heure des Pros ce lundi 13 septembre.

Il est notamment revenu sur les critiques dont il fait l’objet, critiques émanant d’éditorialistes politiques et de confrères journalistes. «En fait, c’est moi qui suis plus républicain qu’eux mais il ne le savent pas», a-t-il souligné.

«La République c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et c'est la patrie», et c'est «en plus, l'assimilation», explique-t-il avant de pointer : «Toutes les lois assimilationnistes que je défends aujourd'hui sont rejetées» par ces mêmes critiques.

Sur le plateau de Pascal Praud, l'éditorialiste a également abordé plusieurs thèmes qui lui sont chers, à commencer par l'Islam. «L’Islam est à la fois une religion et un code juridico-politique. C'est une Nation et même une civilisation qui est en guerre depuis sa naissance avec notre civilisation chrétienne», a-t-il estimé. «Ce que je dis quand les musulmans doivent choisir entre l'Islam ou la France, ça veut dire : aller à la mosquée, oui, pratiquer, oui, faire appliquer le code juridico-politique comme ça se passe dans d'innombrables banlieues, non, considérer que la Oumma est la Nation et que les Français, qui sont des infidèles, sont des inférieurs : non.»

Eric Zemmour a en outre explicité son «discours contre-féministe». «Je pense que les féministes ont tort, parce que le féminisme c'est l'indifférenciation. Moi je pense qu'il y a des sexes, le masculin et le féminin. Le féminisme pense qu'il n'y en a pas. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir : "On ne naît pas femme, on le devient". Je pense que c'est faux», explique-t-il. Et d'assurer : «Evidemment que les femmes ont le droit de faire tous les métiers possibles.»

Si ces déclarations font réagir, Eric Zemmour estime qu'il est «là pour choquer». «Il faut une voix forte pour faire entendre la voix de la France», assume-t-il.

Eric Zemmour, dont le temps de parole dans les médias audiovisuels est désormais décompté sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ne pourra plus continuer l'émission dont il était chroniqueur sur CNEWS.

«Bien qu'Eric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA contraint CNEWS» à cette décision, regrette la chaîne.

«J'en suis fort triste, a commenté le polémiste chez Pascal Praud. Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement.»