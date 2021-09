Amélie de Montchalin : «Au 1er octobre, nous nous assurerons que l'ensemble des agents publics les moins rémunérés gagnent au moins le Smic»

Invitée de la matinale de CNews de jeudi 23 septembre, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Amélie de Montchalin, a annoncé que le gouvernement allait augmenter les agents publics les moins rémunérés afin qu’ils «gagnent au moins le Smic.»

«Plutôt que de faire l’augmentation générale de tout le monde, d’un petit pourcentage, nous avons assumé de concentrer tous nos efforts sur les bas salaires» explique Amélie de Montchalin. Une décision qui vise à rendre la mesure plus significative et surtout plus économique.

Ainsi, cette augmentation ciblée permettra de réduire le coût pour les comptes publics. «Quand vous augmentez tout le monde d’un petit pourcentage, cela vous coûte beaucoup plus cher, car vous augmentez de beaucoup d’euros les cadres dirigeants et vous ne changez pas la vie quotidienne de ceux qui sont au bas de la grille.»

40 à 100 euros de plus par mois

L’augmentation qui interviendra à partir du mois d’octobre, aura un impact pour les 1,2 million d’agents de Catégorie C. Elle représente « 40 à 100 euros de plus par mois » pour ces derniers. Une hausse des traitements, qui sera pour «les comptes publics beaucoup plus responsable», comme l’estime la ministre.

Interrogée sur les velléités politiques d’une telle mesure, Amélie de Montchalin estime que la question n’est pas là et y voit plutôt du courage politique. «On est en train d’assumer politiquement des choses qui sont des évidences mais que beaucoup de dirigeants politiques, avant nous, n’avaient pas eu le courage de faire» conclut la ministre.