Election présidentielle : jusqu'où peut aller Eric Zemmour ?

A sept mois de la présidentielle, les candidats sont de plus en plus nombreux. Mais ces derniers jours c'est surtout le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour qui concentre l'attention. Jusqu'où pourra aller le non candidat, a qui les sondages prêtent 10% des voix au premier tour du 10 avril prochain ?

Pas encore candidat, déjà président pour certains. Eric Zemmour surfe sur l'ambigüité depuis plusieurs semaines, les rencontres avec ses partisans pour la sortie de son dernier livre ont des allures de meetings. Salles combles, succès en librairies, déjà près de 100 000 ouvrages vendus, encore faut-il convertir ce succès populaire en succès politique. Frédéric Saint Clair est politologue.

« Ladynamique d’Eric Zemmour va dépendre essentiellement de sa capacité à transformer l’éditorialiste qu’il est aujourd’hui en homme politique, et là il va falloir qu’il soit force de proposition. Aujourd’hui, ça n’est pas encore le cas donc il y a une inconnue, jusqu’où Eric Zemmour peut-il aller ? Aujourd’hui on doit répondre « Je ne sais pas » ».

Crédité à 5% des sondages avant l'été, désormais, l'essayiste est à plus de 10% des intentions de vote. Omniprésent dans les médias, mentionné comme adversaire par les candidats eux-mêmes, Eric Zemmour se construit même une stature internationale, comme lorsqu'il est reçu en grandes pompes par le premier ministre hongrois Viktor Orban.

Son leitmotiv, le même depuis des années : l'immigration, l'islam et la théorie du grand remplacement.

« Je pense que la France est en danger de mort car son peuple est en danger de grand remplacement par un autre peuple ».

L'ambigüité de sa candidature à la présidentielle a des limites : le maire de Cabourg, où se tiendra un festival littéraire, annonce qu'Eric Zemmour ne sera finalement pas présent et dénonce un mélange des genres assez gênant.