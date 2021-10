Eric Ciotti : «Entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, je voterais Eric Zemmour»

Eric Ciotti, député LR et candidat à la primaire de la droite, était l'invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS ce mardi 5 octobre.

Evoquant l’élection présidentielle, et l’ascension d’Eric Zemmour, pas encore candidat officiellement, Eric Ciotti a expliqué partager certains constats et points de vue avec le polémiste. «Ce n’est pas parce qu’Eric Zemmour dit des vérités que de façon un peu stupide, on est contraints de dire l’inverse», a-t-il ajouté.

Le candidat à la primaire a expliqué vouloir «porter une campagne de clarté et de vérité», notamment sur les éventuelles futures alliances. Eric Ciotti s’est ainsi déclaré totalement opposé à une alliance avec le macronisme.

Interrogé sur une éventuelle alliance avec Eric Zemmour, si ce dernier venait à être au second tour de la présidentielle, l’élu a affirmé «qu’entre Macron et Eric Zemmour, je voterais Eric Zemmour».

«Je récuse ceux qui ont pris Eric Zemmour pour cible»

«Aujourd’hui je récuse ceux qui, même dans ma famille politique, ont pris Eric Zemmour pour cible, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode», a également estimé Eric Ciotti.

«Moi je suis convaincu aujourd’hui que le seul candidat qui peut gagner sera un candidat issu de la famille des Républicains. Je suis persuadé qu’Eric Zemmour se heurtera à des difficultés très fortes face à Emmanuel Macron», a ajouté le député.

Eric Zemmour, crédité de 15% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle selon les derniers sondages, a participé hier à un débat à Paris avec le philosophe Michel Onfray devant 3.700 personnes. Si Michel Onfray a définitivement balayé toute ambition présidentielle, chaque jour qui passe semble un peu plus rapprocher Eric Zemmour d'une déclaration de candidature pour 2022.