Clément Beaune : «Nous n'aurons aucune tolérance, aucune complaisance» avec les navires britanniques

Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, était l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce jeudi 28 octobre.

Il est notamment revenu sur l'ultimatum fixé par la France au Royaume-Uni, sur la question des licences de pêche. «Les navires britanniques qui veulent débarquer leurs poissons, leurs produits de la pêche dans nos ports, ce sera terminé, sauf quelques exception [...] Tous nos ports français ne seront plus accessibles aux bateaux britanniques», a-t-il ainsi expliqué.

Contrôles systématiques

Le secrétaire d'Etat a souligné la détermination de la France dans ce dossier : «Nous ferons des contrôles systématiques, douaniers, vétérinaires, des contrôles de sécurité en mer pour les navires britanniques. Nous n'aurons aucune tolérance, aucune complaisance». Dès cette nuit, des contrôles de sécurité ont d'ailleurs été effectués, a-t-il précisé. «Nous ferons des contrôles systématiques aussi des camions qui arrivent ou qui partent vers le Royaume-Uni», a ajouté Clément Beaune.

Selon le secrétaire, «on ne peut pas être dans un climat de confiance avec un partenaire qui ne respecte pas les règles».

A l'issue du Conseil des ministres, mercredi 27 octobre, le gouvernement avait annoncé l'entrée en vigueur le 2 novembre prochain de mesures de rétorsion contre Londres si le nombre de licences accordées aux pêcheurs français reste insuffisant.

Le conflit fait suite à l'accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles. Ce dernier prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais, depuis, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.