Sophie Pétronin de retour au Mali : «Je trouve ça indécent», dénonce Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, s'est exprimé dans La Matinale de CNEWS sur le retour au Mali de l'ex-otage Sophie Pétronin, actuellement recherchée.

«C’est un sacrilège vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de la France. Nos soldats meurent au Mali. On libère leurs assassins, leurs ennemis, pour la sauver, et elle y repart ! Mais elle est complètement dingue. Et c’est même indécent, je trouve ça indécent compte-tenu des efforts de la France qu’elle prenne ces risques», a estimé Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau de CNEWS.

«Elle est consentante»

Après avoir été libérée en octobre 2020, après quatre ans de détention dans le nord du Mali, l'ex-otage Sophie Pétronin, âgée de 76 ans, a regagné le pays au mois de mars. Sa libération avait abouti après de très longues discussions et la libération de dizaines de jihadistes.

«On ne peut pas demander à la France de payer si cher la libération de quelqu’un qui repart à l’endroit où elle a été prisonnière. Elle est consentante», a conclu le président de Debout la France.

Voyant que l'obtention d'un visa était impossible, la septuagénaire s'était rendue avec son fils jusqu'à Dakar avant de traverser la frontière illégalement pour rejoindre Bamako.