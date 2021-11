Vaccin, retraites, nucléaire : Emmanuel Macron se projette

Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français, ce mardi 9 novembre au soir, lors d'une nouvelle allocution télévisée. Si le président a insisté sur le rappel vaccinal, il a aussi abordé d'autres sujets.

Parmi eux, la réforme des retraites, ajournée mais pas abandonnée, ou encore le nucléaire. De quoi se projeter dans l'avenir et jeter les bases d'un programme d'une future candidature.

Le chef de l'Etat, favori des sondages mais toujours pas déclaré, a par ailleurs insisté sur plusieurs thèmes chers à la droite comme la valeur travail ou la lutte contre l’assistanat.

Emmanuel Macron a également réaffirmé quelques-uns de ses fondamentaux, se posant notamment en défenseur de l’Europe.

Le message central de cette prise de parole, d'une trentaine de minutes environ, a toutefois été la lutte contre l'épidémie.

Le président de la République a ainsi appelé les 6 millions de Français non vaccinés à prendre leur part et demandé aux personnes éligibles à une troisième dose de se mobiliser au plus vite.