«Barry White» : quand la voix d'Emmanuel Macron amuse les internautes

Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français, ce mardi 9 novembre au soir, lors d'une nouvelle allocution télévisée. Crise sanitaire, réformes... le chef de l'Etat a évoqué plusieurs sujets sérieux. Mais un détail a amusé les internautes.

Lors de sa prise de parole, plusieurs «tweetos» ont effet remarqué que le président de la République parlait avec une voix plus grave que celle qui est d'habitude la sienne.

Ce faisant, le hashtag «Barry White» s'est rapidement hissé en tendances du réseau social à l'oiseau bleu.

Une référence nette au célèbre chanteur américain, mort en 2003, réputé dans le monde entier pour sa voix de basse et immortalisée dans des tubes intemporels tels que «Can't Get Enough of Your Love» ou encore «You're The First, The Last, My Everything». Nos «tweetos» ont décidément beaucoup d'imagination et de talent. Florilège.

Mdr pourquoi il a pris la voix de Barry White ? #Macron20h — V. (@VBO2020) November 9, 2021

Barry White relance le nucléaire. #Macron20h — Bap (@Bap_Ca) November 9, 2021

#Macron20h dis donc Barry White il a pas pris ses pastilles pour la gorge ! — Gwen (@OopsGwen) November 9, 2021