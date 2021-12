Pêche post-Brexit : l'accord entre l'UE et Londres ne convainc pas

Le Royaume-Uni a accordé 23 licences supplémentaires aux pêcheurs français, ont annoncé samedi Londres et Bruxelles, au lendemain d'une date butoir fixée par Paris pour résoudre le conflit des droits de pêche post-Brexit. Un nombre qui reste très en-deçà des 104 licences que réclamait la France ces derniers jours.

Vendredi 10 décembre, au port de Saint-Malo, pêcheurs, armateurs et représentants de la filière affichaient leur scepticisme sur la possibilité d'un accord rapide entre l'Union européenne et Londres pour pêcher dans les eaux de Jersey.

Certains bateaux sont contraints de rester à quai car leurs propriétaires ont perdu leur licence, désormais obligatoire depuis le Brexit pour pêcher dans les eaux britanniques.

En vertu de l’accord signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu’ils y pêchaient auparavant. Mais depuis plus de onze mois, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l’ampleur des justificatifs à fournir.

Avec les 23 approbations annoncées samedi, la France a jusqu’ici obtenu 1.027 licences de pêche post-Brexit et en réclame donc encore 81.