Clément Beaune : «Notre action en faveur de l’Arménie n’a pas attendu Monsieur Zemmour»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a commenté la visite d'Eric Zemmour en Arménie.

Et il n'a pas mâché ses mots : «Mais qu'est-ce qu'il propose Monsieur Zemmour ? D'aller sur place avec une caméra ? C'est ça le soutien aux Arméniens ?». Et de souligner l'action du gouvernement : «Nous ce qu'on a fait c'est apporter une aide humanitaire, c'est apporter un soutien ici et là-bas aux communautés arméniennes» et soutenir diplomatiquement le pays. «Notre action en faveur de l'Arménie n'a pas attendu Monsieur Zemmour et je crois qu'elle est plus efficace», a appuyé Clément Beaune.

Eric Zemmour est arrivé samedi en Arménie pour une visite de plusieurs jours. Dimanche, il avait appelé à mieux défendre le pays, «nation chrétienne» au milieu «d'un océan islamique».

Une déclaration qui a fait réagir le secrétaire d'Etat. «Monsieur Zemmour faisait référence sans doute au conflit encore chaud entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit est très grave, nous avons soutenu les Arméniens (…) C’est pas un conflit religieux, il ne faut pas instrumentaliser chaque drame humain», a-t-il ainsi pointé.