Covid-19 : la flambée de contaminations s'accélère en France à la veille de Noël

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, jamais le nombre de contaminations n'avait atteint un tel pic. Ainsi, pas moins de 91 600 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Cela est en partie dû à l’arrivée d’Omicron, nouveau variant venu d’Afrique du Sud.

Les fêtes de fin d'année, attendues par les Français comme un répit bienvenu après presque deux années d'une pandémie qui a désorganisé vie sociale, personnelle et professionnelle, se dérouleront donc finalement sous cette nouvelle menace. Elle a déclenché une ruée sur les tests et inquiète au plus haut niveau pour le fonctionnement même du pays.

Pour la première fois depuis le début de l'épidémie en mars 2020, le seuil des 90.000 cas quotidiens a été franchi, avec 91.608 cas confirmés et une moyenne de plus de 61.000 cas sur les sept derniers jours. Le précédent record, 86.852 cas, remontait à début novembre 2020, au pic de la deuxième vague.

Dans l'espoir d'éviter de se contaminer avec Omicron, bien plus contagieux, le nombre de tests réalisés la semaine dernière a également atteint un record, avec plus de 6,2 millions.

Emmanuel Macron a d'ailleurs encouragé cette précaution, postant une vidéo sur TikTok, réseau très fréquenté par les jeunes, et un message sur Twitter: «Bonnes fêtes à tous! À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël: les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger: merci. Prenons soin les uns des autres».