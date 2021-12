«Un test préventif pour rassurer» : Emmanuel Macron conseille aux Français de se faire tester avant les fêtes de fin d'année

Emmanuel Macron a délivré aux Français sur son compte Twitter un message pour les fêtes de fin d'année, dans lequel il les invite à respecter les dernières recommandations sanitaires, alors même que la France fait face à une 5e vague de contaminations et à la propagation du variant Omicron.

Allant dans le même sens que les préconisations formulées le 8 décembre dernier par le Conseil scientifique, le chef de l’Etat a ainsi fortement recommandé d'effectuer un test préventif avant de se réunir pour les traditionnels repas de Noël et du Jour de l'An.

Bonnes fêtes à tous !



À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2021

«Bonnes fêtes à tous ! A ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. A ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres», a écrit Emmanuel Macron.

En France, les indicateurs sont montés en flèche ces dernières semaines, au point qu’Olivier Véran, ministre de la Santé, a dit mercredi son inquiétude de voir le cap des 100.000 contaminations par jour atteint d’ici à la fin du mois de décembre.

Les derniers chiffres communiqués par le gouvernement rapportent que 16.118 personnes étaient hospitalisées en France mercredi soir à cause du Covid.