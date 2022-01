Tests Covid : les pharmacies débordées

Ils sont épuisés. Entre les tests et la vaccination contre la Covid et contre la grippe, les pharmaciens sont débordés et certains n’en peuvent plus. Nous sommes allés à la rencontre des pharmaciens qui alertent sur l’intensité de leur activité en pleine crise sanitaire.

Dans cette pharmacie pour se faire tester mieux vaut prendre son mal en patience. Depuis plusieurs semaines, les demandes de tests ont explosé. Résultat : des files d'attentes à rallonge. Ces pharmaciens n'y étaient pas préparés.

« On est envahi depuis ce matin, ça déborde, il y a une queue immense à l’extérieur. On est à +50% d’activité en décembre par rapport aux années précédentes, et c’est surtout au niveau des tests, donc c’est compliqué à gérer ».

Ces professionnels nous confient d'ailleurs ne plus avoir le temps d'échanger avec les clients. « Ce qui est dur, c’est de ne plus pouvoir remplir notre métier de base pleinement par rapport à d’habitude ».

Et face au manque d'effectif et à la surcharge de travail, ce pharmacien a pris sa décision : son officine restera fermée le dimanche, et ce, même si la loi l'autorise à ouvrir.