Emmanuel Macron veut réformer les universités

Lors d'une visioconférence avec les présidents d'universités, Emmanuel Macron a plaidé pour une réforme «systémique». Un premier pas vers un système payant ?

«Les universités doivent devenir des piliers d'excellence», a souligné le chef de l'Etat lors de la clôture du Congrès de la Conférence des présidents d'universités.

Mais pour cela, il faut, selon lui, améliorer l'entrée dans le curcus universitaire. Alors que seulement 50% des étudiants de première année se présentent aux examens, Emmanuel Macron a dénoncé un «intolérable gâchis».

Vers une plus grande autonomie ?

Il a surtout questionné la gratuité de l'université. «On ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante, et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé par l'argent public que partout dans le monde», a-t-il ainsi souligné. En ce sens, le président a souhaité une plus grande autonomie des facultés.

Pour le chef de l'Etat, l'objectif de cette «réforme systémique» est de rendre les universités plus efficaces pour garantir l'insertion professionnelle des étudiants. «L'université doit devenir plus efficacement professionnalisante», a-t-il expliqué, estimant que «l'orientation doit évoluer pour mieux correspondre aux besoins de la nation». «Quand on ouvre des filières sans perspective derrière, nous conduisons un investissement à perte», a-t-il ajouté.