Emmanuel Macron : les sympathisants LREM commencent à tracter alors que le président n'est pas officiellement candidat

Emmanuel Macron n’a toujours pas officialisé sa candidature et pourtant sa campagne semble déjà avoir commencé. Après le lancement d’un site internet avecvous.fr et le parrainage de plusieurs élus en sa faveur, ses sympathisants commencent déjà les opérations de tractage. C’est le cas dans la métropole lilloise.

Alors que les oppositions poussent Emmanuel Macron à annoncer enfin sa candidature pour que la campagne démarre vraiment, Gabriel Attal a estimé dans une interview accordée au Parisien que «l'absence de débat est le fait des candidats déclarés» qui «installent une campagne de morts-vivants».

«À les écouter, tout était mieux hier et tout sera pire demain. Où est la foi dans les Français ? Notre pays regorge de créativité, d'audace. Emmanuel Macron a fait entrer notre pays dans le temps des conquêtes. Quand la situation sanitaire et internationale le permettra, il proposera, je l'espère, d'aller plus loin encore pour l'avenir», insiste-t-il, sans s'avancer quand le chef de l'Etat pourrait descendre dans l'arène.

Pour ce qui est du projet du futur candidat Macron, le porte-parole dit, sans plus de précisions: «dans l'après-Covid, on veut continuer à réinventer notre modèle productif par l'investissement, la compétitivité, la décarbonation. On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales.»

Vendredi, plusieurs élus ont également annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils ont envoyé leur parrainage en faveur d'Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle 2022, et ce, bien que le président de la République n'a pas encore officiellement annoncé qu'il était candidat à sa réélection.