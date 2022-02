Les violences anti-religion en hausse en France

Ce jeudi, deux députés chargés d'une mission sur les actes antireligieux se sont inquiétés d'une «montée de la haine» envers les cultes.

En 2021, environ 1.700 faits ont été signalés dont 857 actes anti-chrétiens, contre les personnels de l’église et les adeptes, 589 actes antisémites avec une augmentation des atteintes contre les lieux de culte et les cimetières, et plus de 200 actes islamophobes, principalement des atteintes contre les mosquées et les lieux de rassemblements.

Face à l’augmentation de ces violences, les deux députés, Isabelle Florennes et Ludovic Mendes comptent proposer des solutions. Ils déplorent une montée de la haine depuis 10 ans.