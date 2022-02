Valérie Pécresse se défend après son meeting jugé «raté»

Après son meeting jugé «raté» au Zénith de Paris le week-end dernier, Valérie Pécresse a tenu jeudi une réunion publique devant 600 personnes, en Vendée. Sans prompteur et sans fiche, elle y a notamment répondu aux critiques.

La candidate LR a estimé être la cible de ses adversaires. «Depuis quelques jours, il semble que je sois la femme à abattre, il semble que je sois terriblement attaquée. Moi je suis comme un marin vendéen : quand le vent est contraire et bien je continue et je ne dévie pas de mon cap», a-t-elle souligné, suscitant les applaudissements.

En difficulté dans les sondages

Depuis le week-end dernier et le meeting du Zénith, Valérie Pécresse marque le pas dans les sondages, à la lutte pour la 3e place, synonyme d’échec.

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, la candidate LR perd 1 point et recueille 15% des intentions de vote, derrière Marine Le Pen (17%) et Emmanuel Macron (24%).

Pour donner un nouveau souffle à sa campagne, elle se pose en seul rempart face au président sortant, toujours pas officiellement candidat. «Il est temps de tourner la page Emmanuel Macron. Cinq ans c’était trop et dix ans ça sera trop tard», a-t-elle ainsi martelé.

Critiquée autant sur la forme de son discours au Zénith, que sur le fond après avoir repris le terme de «grand remplacement», la candidate à l’élection présidentielle devrait désormais privilégier des meetings plus restreints et des formats de questions-réponses, comme ce jeudi en Vendée. Des exercices pour lesquels, elle est jugée «plus à l’aise» et «plus convaincante» par ses soutiens.

Ce vendredi, Valérie Pécresse est attendue au Cannet (Alpes-Maritimes), où elle prendra la parole devant 3.000 personnes.