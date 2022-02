Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron creuse l'écart avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 18 février, Emmanuel Macron recueille 24% d'intentions de vote au premier tour et accentue un peu plus son avance sur Marine Le Pen (17%) et Valérie Pécresse (15%).

Tandis que le président de la République progresse d'un point par rapport au précédent baromètre, la candidate du Rassemblement national et celle des Républicains perdent chacune un point.

Éric Zemmour arrive en quatrième position avec 14% d'intentions de votes (+1 pt). Il est suivi par Jean-Luc Mélenchon (10%, =), Yannick Jadot (6%,=), Fabien Roussel (4%,=), Anne Hidalgo (3%,=) et Christiane Taubira (2%, -2 pts).

A noter que 14% des sondés n'ont pas exprimé leur choix, une proportion qui diminue de 2 points par rapport à la semaine dernière.

Emmanuel Macron gagnant dans tous les cas de figure

Au second tour, Emmanuel Macron est donné vainqueur quel que soit son adversaire. Le chef de l'Etat l’emporterait avec 57% des voix face à Marine Le Pen (=), avec 55% des voix contre Valérie Pécresse (+1 pt) et 62% contre Eric Zemmour (-1 pt). Selon le duel, entre 30 et 39% des sondés s'abstiennent d'exprimer leur intention de vote.

Les électeurs ayant voté pour Emmanuel Macron en 2017 seraient 65% à faire de même en 2022. C'est le cas de 60% des électeurs de Marine Le Pen. Candidate de la droite, Valérie Pécresse séduit elle 50% des anciens fillonistes. Nouveau dans le paysage politique, Eric Zemmour puise ses voix chez d'anciens électeurs de Marine Le Pen (25%) et François Fillon (21%).

D'un point de vue sociologique, Emmanuel Macron est le candidat qui séduit le plus les Français dits «CSP+» et ceux âgés de plus de 35 ans. Marine Le Pen arrive en première chez les catégories «CSP-» et chez les 25-34 ans. Jean-Luc Mélenchon est quant à lui plébiscité par les plus jeunes, âgés en 18 et 24 ans.

Enquête réalisée du 16 au 17 février sur un échantillon de 982 personnes représentatif de la population française, âgées de 18 ans et plus. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,3 à 3 points au plus.