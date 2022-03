Prix des carburants : les Français se ruent sur le bioéthanol

Face aux prix des carburants toujours très élevés, beaucoup de Français se ruent sur le bioéthanol ou envisagent de le faire. Mais si le bioéthanol coûte, en moyenne, 93 centimes le litre, contre environ 2 euros le litre pour l'essence, franchir le pas ne se fait pas non plus n'importe comment. Explications.

Choisir le bioéthanol pour faire des économies à la pompe et moins polluer, certains conducteurs y réfléchissent beaucoup. «Sur une moto récente, si on s’en sert tous les jours pour aller au travail, pourquoi pas, il faut y réfléchir», dit par exemple un motard rencontré par CNEWS.

Pour d'autres conducteurs en revanche, c'est une évidence.

««Le litre (de biotéthanol) est à 90 centimes. Entre 2 euros et 90 centimes, le fait que la voiture n’est pas abîmée, qu’on pollue moins, honnêtement pour moi c’est l’avenir», estime ainsi un autre conducteur rencontré par nos équipes.

5% des ventes de carburants

Le bioéthanol, carburant où l’alcool, l’éthanol, est fabriqué à base de betterave ou de céréales est distribué sous le nom E-85 et représente aujourd'hui 5% des ventes de carburant.

«Il y a un engouement qui est en train de s’accélérer, notamment sur le montage des boîtiers éthanol qui permet effectivement de payer sa consommation de carburant beaucoup moins cher», explique tout d'abord Fabrice Godefroy expert mobilité auprès de l'association 40 millions d’automobilistes.

«Il y a donc à peu près 10 fois plus de boîtiers éthanol qui sont montés depuis la crise», ajoute le spécialiste.

Sauf que pour pouvoir profiter en effet de ce carburant à moindre coût, il faut en effet installer un boîtier de conversion au niveau du moteur de son véhicule. Et cela a aussi un coût.

«L’investissement de départ vaut entre 800 et 1.200 euros et une fois le boîtier installé on consomme entre 15 et 20 % de plus qu’un véhicule essence classique», décrypte encore Fabrice Godefroy.

Il est bon à savoir en outre que seuls les véhicules essence peuvent installer un boîtier bioéthanol.