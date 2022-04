Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen : «Emmanuel Macron a été un candidat pochette surprise»

Laurent Jacobelli, le porte-parole de Marine Le Pen, a qualifié Emmanuel Macron de «candidat pochette surprise» sur le plateau de Romain Desarbres dans La Matinale de CNEWS.

Un «candidat pochette surprise qui a dit il y a cinq ans : "votez pour ma bonne mine et vous verrez bien ce qu'il se passera". Merci, on a vu» ironise Laurent Jacobelli, le porte-parole de Marine Le Pen.

Une campagne «constructive» et l'autre «violente»

Lui assure que la campagne de la candidate du Rassemblement National a été «constructive», elle «qui expose son projet» et «qui essaie d'être la plus transparente possible avec les Français», afin de créer «un contrat de confiance entre elle et le peuple».

«A l'inverse» de celle du président sortant Emmanuel Macron, dont Laurent Jacobelli qualifie de violents «les gestes et les mots». «Il est entré dans une campagne de diffamation, dans une campagne de l'insulte, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de défendre son bilan».

«Un bilan terrible à tous les points de vue» selon celui qui est conseiller régional du Grand Est, qui énumère les «600 milliards de dettes supplémentaires», «l'insécurité qui explose avec 2.000 agressions par jour» et la «perte du pouvoir d'achat pour les classes moyennes et les Français les plus défavorisés».

Emmanuel Macron «a probablement honte de son bilan», explique finalement le porte-parole de Marine Le Pen, qui estime que le président de la République «crie» et «voscifère». «Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique», tempête-t-il.