Présidentielle 2022 : le débat de ce soir peut-il influencer le vote ?

Ce mercredi soir à 21h, sur CNEWS, aura lieu le débat de l’entre-deux-tours entre les deux finalistes de l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si ce rendez-vous est toujours très attendu, a-t-il cependant une réelle influence sur les votes de dimanche ?

Si l’événement a régulièrement marqué les campagnes, offrant certains moments culte de l’histoire politique, son importance, électoralement parlant, doit être nuancée. En effet, les différentes études d’opinion pointent que les Français qui sont sûrs d’aller voter sont près de 90% à avoir déjà fait leur choix.

Illustration à Marignane (Bouches-du-Rhône), où Marine Le Pen est arrivée largement en tête au premier tour (40% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron). Ici, de nombreux habitants avouent avoir fait leur choix pour dimanche. «Ma décision est prise depuis longtemps et rien ne me fera changer», assure une habitante. Même propos chez une autre : «je ne changerai pas d’avis».

Pour les quelques électeurs indécis, le débat sera cependant l’occasion de finaliser leur vote, en fonction des idées avancées par Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Le thème du pouvoir d’achat sera particulièrement surveillé.

Le débat de l’entre-deux-tours, s’il est toujours largement suivi par les Français (16 millions de téléspectateurs il y a cinq ans), peut donc servir à convaincre les derniers électeurs hésitants, mais ne devrait pas avoir d’influence majeure sur le résultat de dimanche soir.