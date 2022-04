Présidentielle : quelles différences entre le programme de Marine Le Pen de 2017 et celui de 2022 ?

Qualifiée au second tour de l’élection présidentielle de dimanche prochain, Marine Le Pen débattra ce mercredi soir face à Emmanuel Macron pour tenter de convaincre les électeurs de lui confier les clés de l'Elysée. Pour ce nouveau duel face au candidat d'En Marche, la représentante du Rassemblement national a élaboré un programme quelque peu différent de celui de 2017.

En cinq ans, Marine Le Pen a ainsi changé de vision sur certains sujets. Et pour être sûre de marquer des points, elle a voulu se préparer au maximum, travaillant son programme des mois durant, et jusqu'à ces derniers jours où elle a libéré au maximum son agenda pour arriver prête à en découdre face à son adversaire.

Son but premier : ne pas commettre la même erreur qu’en 2017, où elle était arrivée de son propre aveu épuisée au débat d'entre-deux-tours. Une façon de reconnaître qu'elle n'était pas suffisamment prête à l'époque pour ce rendez-vous politique majeur.

Contrairement à la dernière élection présidentielle, elle a donc cette fois choisi de lever le pied et, pour travailler ses sujets, elle a rejoint en amont du duel une maison de campagne en Normandie, un de ses proches devant quant à lui jouer les Emmanuel Macron de substitution afin d'éviter de tomber des les pièges que pourrait lui tendre le candidat d'En Marche.

Toujours est-il que si sa préparation a changé, son programme a lui aussi subi quelques «opérations chirurgicales» tant sur le fond que sur la forme.

Une autre vision de l’Europe

Le premier point marquant dans le programme de 2022 de Marine Le Pen par rapport à celui de 2017, concerne l’Europe.

Il y a cinq ans, la première proposition du programme de la candidate du Rassemblement national concernait la monnaie européenne. Pour retrouver la souveraineté de la France, Marine Le Pen envisageait même un Frexit, une sortie de l’Union européenne à l’instar du Brexit britannique. Elle proposait également une sortie de l’espace Schengen, qui fixe le principe de libre circulation des personnes entre les frontières des États membres de l’Union européenne, la Norvège, la Suède, l’Islande et la Suisse. Cette sortie avait pour but de permettre à la France de protéger ses propres frontières.

Toutefois, Marine Le Pen a rapidement abandonné l’idée d’une sortie de l’UE dans son nouveau programme. La candidate suggère désormais une renégociation de l’accord Schengen, un rétablissement des contrôles aux frontières nationales et une «alliance intergouvernementale des nations» qui vise à laisser de côté toutes les institutions européennes qui font la caractéristique de l’Union européenne.

L’âge de départ à la retraite revu et corrigé

Autre évolution constatée, il s’agit de l’âge de départ à la retraite. Alors qu’elle défendait un départ à la retraite à 60 ans pour tous, la députée du Pas-de-Calais propose aujourd’hui une mesure un peu progressive.

Dans son programme de 2022, Marine Le Pen envisage un départ à la retraite à 60 ans pour les personnes entrées dans le monde du travail tôt, soit entre 17 et 20 ans, avec l’acquisition des quarante annuités. Pour les personnes ayant commencé leur carrière avant leur 25 ans, elles pourront partir à la retraite entre 60 et 62 ans. Enfin, les actifs qui ont commencé leur travail à partir de leur 25e anniversaire, ils devront attendre l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, pour pouvoir partir à la retraite.

La suppression de la double-nationalité extra-européenne abandonnée

Une mesure passée aux oubliettes. Il y a cinq ans, Marine Le Pen proposait de supprimer la double nationalité pour les extra-européens. Considérant que cela peut blesser inutilement certains Français d’origine étrangère, la candidate a décidé d’abandonner cette idée par «manque de détermination».

Néanmoins, l’abandon de cette mesure considérée comme un des marqueurs phares du Front national n’a pas été très «soutenue».

«Je regrette infiniment cette novation (nouveauté, NDLR) de programme parce que la binationalité est un des moyens de l'immigration déguisée. Il me semble que Marine Le Pen devrait être plus énergique, offensive qu'elle ne l'est parce que c'est un problème essentiel», a d’ailleurs noté son père, Jean-Marie Le Pen, dans son journal de bord.

la stratégie climatique réajustée

En 2017, l’ambition «Lepeniste» était de développer massivement les filières françaises de l’énergie solaire et de faire un moratoire immédiat sur l’éolien.

En 2022, Marine Le Pen souhaite faire un «moratoire sur l’intégralité des chantiers d’éoliennes» et d’engager «de façon progressive leur démantèlement», comme l’a indiqué la candidate le 19 janvier dernier sur France Inter.

Par ailleurs, la rivale d’Emmanuel Macron souhaite arrêter les subventions sur l’énergie solaire qui n’est plus à son goût aujourd'hui.