Présidentielle 2022 : «Ma France, c'est nous tous», écrit Emmanuel Macron dans une tribune

«Jamais je ne me sens plus français que lors des Marseillaise», confie Emmanuel Macron en prenant la plume à quelques jours du second tour de la présidentielle du dimanche 24 avril. Dans une tribune publiée dans Le Figaro ce mardi, le président candidat expose sa vision de la France pour les années à venir, s'il est réélu.

«La France n’est pas une géographie figée, elle est un mouvement. La France n’est pas un donné, elle est un engagement», écrit Emmanuel Macron. Citant Léon Gambetta, Marie Curie ou encore Joséphine Baker pour illustrer son propos, il salue ces «personnalités» qui, «nées étrangères, sont devenues françaises, non par le sang reçu mais par les risques pris».

«La France est un mouvement. Parce qu’elle se fonde sur la libre adhésion à des valeurs et déborde toute définition figée, notre nation n’a jamais craint de s’enrichir des singularités de ceux qui la composaient, des apports de ceux qui l’ont rejointe, des cultures de ceux qui viennent de quelque part», poursuit le président candidat dans cette tribune.

Est français «celui pour qui la liberté est un idéal indépassable», l'égalité «un principe intangible» et la fraternité «un socle incontournable». Se réclamant de ces valeurs, Emmanuel Macron promet de faire de l'école «une priorité du prochain quinquennat», s'il est à nouveau élu président de la République. «L'égalité entre les femmes et les hommes» sera «à nouveau la grande cause» de ce potentiel deuxième mandat, ajoute-t-il.

«Ne jamais oublier d'où nous venons»

«Je veux faire des cinq années à venir, cinq années qui réhabilitent l’engagement, écrit aussi Emmanuel Macron. Si les Français me font confiance, les réserves citoyennes, armées, police, gendarmerie seront doublées. Le service civique sera développé. Le service national universel sera généralisé. Le pacte armées-Nation sera repensé à l’aune des temps tragiques que nous traversons.»

«Ma France, c'est nous tous», développe le président candidat, qui défend la possibilité d'être à la fois «profondément breton, alsacien, corse ou provençal et profondément français et européen». «Nous sommes l'un et l'autre», assure-t-il.

Appelant les électeurs à lui accorder leur vote, Emmanuel Macron résume ainsi son projet : «Ne jamais oublier d’où nous venons, protéger notre patrimoine, préserver notre culture, transmettre notre histoire comme un trésor. Mais ne rien céder de cette ouverture et de cette vocation universelle qui nous fait et nous tient.»