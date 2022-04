Toulouse : la nouvelle mosquée du Mirail inaugurée

La nouvelle mosquée du quartier du Grand Mirail, à Toulouse, a ouvert ses portes lundi 18 avril. Un lieu de culte 100 % français, une première en France.

L’édifice religieux, d'une surface de 4000 m2, n’a en effet été financé par aucun pays étranger.

Les fonds ont ainsi été récoltés exclusivement auprès des fidèles, depuis plus de dix ans, pour un projet chiffré à plus de 4 millions d’euros.

Le prix à payer pour l’indépendance : «en France, on dit ''qui paie, qui commande'', on voulait éviter d’avoir ce lien de subordination par rapport à qui que ce soit», a confié à CNEWS Fayçal Benafla, secrétaire général de l’Association cultuelle et culturelle islamique en France (ACCIF).

«La mosquée, c’est un lieu de culte qui n’a pas vocation d’être un poste avancé ou une antenne d’un quelconque consulat ou idéologie», a-t-il précisé.

Dès le départ, au début des années 1990, l’imam a souhaité que cette mosquée soit à l’image de l’islam du quotidien et qu’elle puisse exister grâce aux fidèles.

Le bâtiment renvoie une image futuriste, moderne et visible, comme souhaité par l’imam. Lundi, pour la prière inaugurale, plus de 6.500 fidèles étaient présents.