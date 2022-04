Roselyne Bachelot sur l'éventualité d'une cohabitation : «les projets ne reposent pas sur les mêmes valeurs»

A l'issue de la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président dimanche soir, l'opposition paraît déterminée à imposer une cohabitation à l'issue des législatives de juin. Invitée de Laurence Ferrari sur CNEWS ce lundi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a fait part de son analyse, émettant certains doutes.

Dans un premier temps, Roselyne Bachelot a tenu à différencier les deux dernières cohabitations, entre Edouard Balladur et François Mitterrand, et celle de Lionel Jospin et Jacques Chirac.

Il s'agissait, selon elle, de cohabitations entre «une droite modérée et une gauche modérée», ce qui, pour Roselyne Bachelot ne serait pas le cas cette fois, si cette éventualité venait à se confirmer.

«Cette cohabitation ne serait pas de même nature. Elle serait entre l'extrême droite d'un côté, et l'extrême gauche de l'autre».

Des projets radicalement opposés

Dans ce contexte, la ministre de la Culture a dénoncé des projets «antagonistes, qui ne reposent pas sur les mêmes valeurs».

Roselyne Bachelot s'est de ce fait interrogée sur la mise en place d'une cohabitation avec «le Rassemblement national qui veut de fait sortir de l'Europe» ou «de l'autre côté avec un leader politique (Jean-Luc Mélenchon, ndlr) qui promet 250 milliards d'impôts supplémentaires».

Un «travail de pédagogie»

La «bataille des législatives» est désormais la nouvelle stratégie des organisations politiques.

Pour Roselyne Bachelot, cette nouvelle campagne qui démarre est l'occasion de «quitter la personnalisation intense voulue par la présidentielle, pour s'occuper des programmes».

La ministre est malgré tout consciente «qu'un travail de pédagogie», devra être fait auprès des électeurs.

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, 63 % des Français souhaiteraient qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, le contraignant à une cohabitation.

83 % des électeurs d'Emmanuel Macron souhaitant une cohabitation espèrent que Jean-Luc Mélenchon sera nommé Premier ministre, 9 % d'entre eux préfèrent une cohabitation avec Valérie Pécresse, et 6 % avec Marine Le Pen. Enfin, 2 % ne se prononcent pas.