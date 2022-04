Nantes : des tirs entendus en plein jour dans le quartier du Clos Toreau

Le quartier du Clos Toreau a de nouveau été victime de tirs à balles réelles en pleine journée. Un événement qui devient malheureusement banal pour les habitants du quartier.

Des différends entre bandes rivales sont à l'origine de ces tirs. Les habitants ont également subi ces actes deux soirs de suite. Encore des faits qui renforcent le sentiment d'insécurité qui règnent dans la cité des Ducs.

«Ce sont de petits règlements de comptes entre quartiers», désespère un des habitants. «Soit c'est de la jalousie, soit c'est un jeune d'un autre quartier, qui a fait des embrouilles là-bas et ils savent qu'il est ici.» Face à ces actes, les résidents du Clos Toreau semblent désemparés.

La situation s'est dégradée

D'autres tirs ont été entendus en plein jour, au pied des immeubles du quartier, qui se situe à l'entrée de la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Un individu est même aperçu avec un fusil-mitrailleur, s'enfuyant vers un tramway.

La police patrouille régulièrement, au cours d'opération de sécurisation du quartier. Malgré leur présence devant le point de deal, les violences n'ont de cesse de se produire.

«Cela fait quarante-deux ans que je suis, la situation s'est dégradée», déplore une autre habitante. «On a vu nos enfants grandir ici et on voyait d'autres jeunes. Quand ils faisaient une bêtise, on leur disait que cela ne se faisait pas et ils nous écoutaient, il y avait un respect. Maintenant, il n'y a plus de respect, ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient balader».

Deux hommes blessés

L'origine de ces tirs serait à chercher du côté des rivalités entre certains quartiers, sur fond de trafics de stupéfiants. Ces coups de feu ont fait deux blessés, dont un homme de 23 ans touché par deux balles à la jambe.

Du côté des forces des forces, c'est le flou le plus total au niveau de l'enquête. Très peu d'éléments sont à leur disposition pour retrouver les tireurs. Le 16 avril dernier, des tirs avaient déjà été entendus au Clos Toreau. Au grand désespoir de ses habitants.